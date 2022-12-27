В Орле 70 процентов декларантов потребовали вычеты

Общая сумма имущественных вычетов выросла на 2 миллиарда рублей.

Управление ФНС России по Орловской области подвело предварительные итоги декларационной кампании 2022 года. Сообщается, что в ее рамках в налоговые органы региона поступило около 62 тысяч деклараций, заполненных по форме 3-НДФЛ. Это на 6,1 процента меньше, чем было годом ранее. Налоговики данную тенденцию объясняют изменениями в федеральном законодательстве. Так, была отменена обязанность по представлению декларации 3-НДФЛ физическими лицами при продаже недвижимого имущества на сумму до 1 миллиона рублей и иного имущества – до 250 тысяч рублей.

Интересно, что количество налогоплательщиков, представивших налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о своих доходах за 2021 год, составило около 43 тысяч человек, а за 2020 года отчиталось 43,7 тысячи орловцев. То есть число налогоплательщиков осталось на прежнем уровне, в отличие от количества поданных деклараций. Кстати, налоговики подсчитали, что 70 процентов физических лиц подали декларации с заявленными в них имущественными, социальными и инвестиционными налоговыми вычетами.

«Число налогоплательщиков, обратившихся за предоставлением имущественного вычета в связи с приобретением жилья, составило более 30 тысяч человек с ростом на 16 процентов к предшествующему периоду, — сообщает пресс-служба УФНС. — Сумма имущественного налогового вычета увеличилась почти на 2 миллиарда рублей. Количество физических лиц, которым предоставлены социальные вычеты, по сравнению с прошлым годом также увеличилось на 52 процента и составило 11,6 тысячи человек. При этом сумма заявленных социальных налоговых вычетов увеличилась более чем на 200 миллионов рублей».

Постепенно растет и число налогоплательщиков, заявивших инвестиционный налоговый вычет. По сравнению с предыдущим годом таких декларантов стало больше почти на 12 процентов, их общая численность составила около тысячи человек. Сумма вычета по отношению к показателю предыдущего года также выросла — на 11 процентов, или более чем на 270 миллионов рублей. УФНС также напоминает, что самым удобным способом представления декларации по форме 3-НДФЛ по-прежнему является представление ее через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который не предполагает визита в налоговый орган.

ИА «Орелград»