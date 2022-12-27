В Орле по требованию прокуратуры увеличили расходы на детей-сирот

Объем финансирования на приобретения жилья составит более полумиллиарда рублей.

В Орловской области по итогам рассмотрения прокурорского представления, внесенного в уходящем году в адрес губернатору, при верстке бюджета на будущий год был увеличен общий объем средств, предусмотренных на обеспечение жильем детей-сирот. В 2023 году запланированный объем финансирования составит 518 миллионов рублей. Из них 45,6 миллиона рублей — финансирование жилищных сертификатов.

Такие сведения представил СМИ прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Он подчеркнул, что вопрос восстановления жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится в зоне пристального внимания прокуратуры.

«Работа в этом направлении ведется во взаимодействии с органами государственной власти региона», — сказал Алексей Тимошин.

Он также отметил, что прокурорские работники, помимо прочего, контролируют своевременность освоения доведенных лимитов бюджетных обязательств на приобретение жилья для детей-сирот. Во многом этот контроль поспособствовал тому, что в 2022 году для указанной категории орловцев было приобретено более 230 жилых помещений против 203 помещений годом ранее.

В пресс-службе прокуратуры Орловской области также напомнили о том, что в 2022 году в регионе был принят очень важный закон, причем инициатором его принятия выступила именно региональная прокуратура. Этот закон ввел в действие механизм выдачи детям-сиротам жилищных сертификатов. Правда, не обошлось без трудностей. Уже после принятия документа по требованию прокуратуры из него были вычеркнуты дискриминационные нормы, которые закрались в него на стадии разработки. Однако в настоящий момент закон работает, а сам механизм набирает обороты. Так, в рамках его реализации уже 17 орловцев получили сертификаты, причем 16 из них уже приобрели жилье. Еще один договор сейчас находится на стадии регистрации.

ИА «Орелград»