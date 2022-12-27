В Орле рухнуло производство кожи и лекарств

Статистики подсчитали индекс производства в разрезе отраслей.

Индексы промышленного производства по основным видам экономической деятельности в Орловской области за январь-ноябрь 2022 года представили аналитики Орелстат. Они отмечают, что в ноябре было замечено некоторое оживление промышленного сектора по сравнению с октябрем текущего года, объемы производства тогда выросли на 6,6 процента. Однако в целом по отношению к показателям предыдущего года, промышленное производство продолжило демонстрировать падение: в ноябре 2022 года оно по отношению к ноябрю 2021 года составило 15,4 процента, а если сравнивать периоды по одиннадцать месяцев, то снижение составило 9,2 процента.

При этом целый ряд отраслей демонстрирует тревожную динамику. Например, среди обрабатывающих отраслей самое значительное снижение, по сравнению с ноябрем 2021 года, зафиксировано в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – показатели работы этой отрасли снизились на 72,1 процента. Объем производства кожи и изделий из кожи сократился по сравнению с прошлым годом на 54,3 процента, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 54,2 процента, текстильных изделий – на 49,3 процента.

Кроме того, на 29,8 процента снизились объемы деятельности сферы ремонта и монтажа машин и оборудования, на 20,9 процента просела сфера производства мебели, на 17,9 процента – сфера производства прочей неметаллической минеральной продукции. Положительную динамику по-прежнему демонстрирует только энергетический сектор: плюс 13,4 процента по отношению к ноябрю 2021 года и плюс 11,3 процента по отношению к январю-ноябрю 2021 года.

«Оставшиеся три сектора промышленного производства, учитываемых при расчете индекса, показали снижение: добыча полезных ископаемых сократилась на 6,4 процента к ноябрю 2021 года и на 4,4 процента к январю-ноябрю 2021 года, — говорится в отчете Орелстата. — Обрабатывающие отрасли – минус 19,3 и минус 11,7 процента соответственно; отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, минус 30,2 и минус 13,8 процента соответственно».

ИА «Орелград»