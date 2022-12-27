В суд передано дело экс-сотрудников УГИБДД

27.12.2022 | 19:48 Новости, Происшествия

Их обвиняют в мошенничестве на 505 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

По версии следствия, мужчины совмещали работу в автоинспекции с деятельностью доцентов в Орловском юридическом институте. Однако фактически занятия не проводили, знания курсантов не оценивали, при этом заработную плату получали.

Суд также рассмотрит вопрос возмещения ущерба, нанесенного преступлением, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Отметим, аналогичное обвинение предъявлено и начальнику орловского УГИБДД. Его деяния рассматриваются отдельно. В настоящий момент Александр Коршунов отстранен от должности.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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