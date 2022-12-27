Завершился чемпионат Орловской области по хоккею

Финальная игра прошла 25 декабря в спортивной школе «Ледовое поколение».

В чемпионате принимали участие шесть команд с игроками 40+. Всего около 160 человек. Лучшими стали члены команды «Основа». Медали также получили «Арсенал» и «Русагро». Турнир обошелся без травм и происшествий.

Руководитель хоккейной команды «Основа» Олег Карпиков отметил, что чувствует себя на высоком эмоциональном уровне, чего пожелал и всем. Ведь спорт дает общение, адреналин и является созидательным началом.

Игроки были рады выйти на лед после длительного перерыва. Чемпионат региона проходил в последний раз в 2018 году. Хоккеисты надеются, что состязания станут все же регулярными.

ИА «Орелград»