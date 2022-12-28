Мценский парламент изучил результаты нашумевшей проверки

Местные депутаты узнали об основных нарушениях при благоустройстве города.

Контрольно-счетная палата города Мценска представила в горсовете народных депутатов отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Мценска» за 2021 год и часть 2022 года. Как уже писал «Орелград», проверка была проведена в сотрудничестве с областной КСП. Ранее ее результаты были оглашены на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов.

Региональные парламентарии приняли отчет к сведению. Теперь то же самое сделали и мценские депутаты. Никаких сообщений о принятых мерах пока нет. Напомним, что объектом проверки стало городское управлением жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщила мценская КСП, управлением по результатам конкурентных процедур было заключено 9 муниципальных контрактов на общую сумму 25,054 миллиона рублей, в 2022 году – 13 муниципальных контрактов на сумму 95,432 миллиона рублей.

«По результатам проверки выполнения запланированных программой мероприятий установлено, что в 2022 году подрядчиками нарушены сроки исполнения работ по 11 муниципальным контрактам, — следует из отчета КСП города Мценска. — При этом управление жилищно-коммунального хозяйства не реализовало свое право, предусмотренное статьей 374 Гражданского кодекса РФ, на обращение в банк-гарант с заявлением о выплате части суммы гарантии в обеспечение исполнения контракта, соответствующей размеру начисленной неустойки за нарушение сроков».

Также сообщается, что в нарушение норм Федерального закона № 44-ФЗ и условий муниципальных контрактов заказчиком была осуществлена приемка и оплата некачественно выполненных работ на общую сумму 325,3 тысячи рублей, а также невыполненных работ на общую сумму 262,02 тысячи рублей. В рамках проверки также были выявлены отдельные нарушения Федерального закона № 44-ФЗ в части приемки и оплаты выполненных подрядчиками работ, сроков размещения информации в единой информационной системе в сфере закупок и др.

«По результатам контрольного мероприятия в адрес объекта контроля внесено представление, в рамках исполнения которого выявленные нарушения и недостатки подлежат устранению», — подытожили в КСП.

ИА «Орелград»