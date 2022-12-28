Облизбирком начал готовиться к выборам губернатора

Избирательная комиссия утвердила план собственной деятельности на 2023 год.

Избирательная комиссия Орловской области провела свое заключительное в 2022 году заседание. На нем был решен ряд вопросов, в том числе утверждена новая структура и штат аппарата облизбиркома. Как и прежде, работать в нем будут 79 человек. Изменения коснулись лишь небольшой кадровой ротации в планово-финансовом отделе. Если раньше там работали начальник отдела, главный специалист и консультант, то теперь будут работать начальник и два консультанта.

Также облизбирком утвердил план собственной работы на 2023 год. Основным направлением деятельности станет организация подготовки и проведения выборов депутатов различного уровня, а также губернатора Орловской области. Также планом предусмотрено оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области.

Сотрудникам облизбиркома предстоит провести правовой анализ законодательных и иных нормативных правовых актов Орловской области о выборах и референдумах на предмет их соответствия федеральному законодательству, обобщить и проанализировать правоприменительную практику в области избирательного процесса. По-прежнему важным вопросом является контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, рассмотрение жалоб на решения и действия или бездействие избирательных комиссий и комиссий референдума. Также будут рассматриваться предложения граждан по совершенствованию правоприменительной практики.

В план включено взаимодействие с политическими партиями и их структурными подразделениями по вопросам их участия в избирательных кампаниях, оказание им методической и консультативной помощи. Что касается конкретных мероприятий, то в 2023 году планируется провести День молодого избирателя, интернет-викторину «Знаю и выбираю!» для молодых и будущих избирателей, для них же — конкурс «Мой выбор – шаг в будущее!». Для территориальных избирательных комиссий Орловской области будет проведен конкурс на лучшее мероприятие по повышению правовой культуры избирателей, посвященный 30-летию избирательной системы Российской Федерации. Предполагается и проведение интеллектуального турнира по вопросам избирательного права «Правовой биатлон».

ИА «Орелград»