Орловские гаишники переключили внимание на пешеходов

В Орловской области прошло профилактическое мероприятие «Пешеход».

Сразу два профилактических мероприятия — «Пешеход» и «Пешеходный переход» — провели сотрудники Госавтоинспекции в Орловской области. В качестве примера региональное управление ГИБДД привело итоги этих мероприятий, проведенных в городе Ливны и Ливенском районе. Уточняется, что они были организованы с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Кстати, акция была открытой и показательной, полицейские пригласили представителей СМИ принять в ней участие.

«При этом сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» уделяли особое внимание пресечению таких нарушений ПДД, как переход проезжей части в неустановленном месте, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах, — сообщает управление ГИБДД. — За три дня профилактического мероприятия «Пешеход» сотрудниками Госавтоинспекции на территории Ливенского района к административной ответственности было привлечено 13 пешеходов (ст. 12.29 КоАП РФ) и четыре водителя (ст. 12.18 КоАП РФ)».

Впрочем, в полиции подчеркивают, что основной целью подобных мероприятий является вовсе не наказания нарушителей правил дорожного движения, а «повышение культуры пользования пешеходным переходом со стороны участников дорожного движения, а также привитие водителям уважения к пешеходам». Поэтому инспекторы Госавтоинспекции в Ливнах не только и не столько ловили нарушителей, сколько проводили профилактические беседы с пешеходами и водителями и напоминали им, что в зимнее время необходимо быть особенно внимательными всем участникам дорожного движения.

«Полицейские в ходе акции вручали памятки с рекомендациями по соблюдению ПДД. Пешеходов также снабжали световозвращающими элементами в виде наклеек, брелоков, браслетов», — резюмируют в УГИБДД Орловской области.

ИА «Орелград»