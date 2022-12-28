Почти половина орловских осужденных оказались рецидивистами

В УФСИН подвели предварительные итоги деятельности за 2022 год.

Начальник регионального управления ФСИН Владимир Волосевич на специально созванной пресс-конференции подытожил основные направления деятельности уголовно-исполнительной системы Орловской области в 2022 году. Краткий отчет о мероприятии приводит пресс-служба ведомства. Сообщается, что лимит наполнения в целом по УФСИН составляет 4810 осужденных, но фактически по состоянию на 1 декабря 2022 года в режимных учреждениях содержалось 3110 осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

«Количество осужденных отбывающих наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков составляет около 30 процентов, — сообщил Владимир Волосевич. — Более четверти осужденных приговорены к длительным срокам лишения свободы, почти половина — отбывает наказание второй раз и более. По возрастному критерию: до 25 лет — 377 осужденных, от 25-55 лет – 2249 осужденных; от 55 до 60 лет – 102 осужденных; старше 60 лет – 86 осужденных».

Согласно озвученной статистике, за одиннадцать месяцев 2022 года по учетам уголовно-исполнительной инспекции прошли 3203 осужденных без изоляции от общества, в том числе 19 несовершеннолетних. Охват трудом осужденных к исправительным работам составил 99,9 процента, осужденных к обязательным работам – 100 процентов. Также отмечается, что 313 осужденным было заменено наказание на его более строгий вид.

Также было подчеркнуто, что в учреждениях области созданы надлежащие условия для отбывания наказания. Обеспечены основные гражданские, социальные и культурные права: на жизнь, личную безопасность, свободу от пыток, жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, на медицинскую помощь и судебную защиту. Фактическая средняя норма жилой площади в расчете на одного человека соответствует требованиям действующего законодательства. Санитарно-эпидемиологическое состояние помещений (камер, комнат общежитий и подсобных помещений), предназначенных для размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, контролируется ведомственной санитарно-эпидемиологической службой.

ИА «Орелград»