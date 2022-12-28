С 1 января в Орле должны поднять стипендии

Правительство региона издало обещанное полгода назад постановление.

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Соколов 22 декабря 2022 года издал постановление № 834. Документом вносятся важные изменения в действующее с 2013 года «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся очной формы обучения государственных профессиональных образовательных организаций Орловской области».

Согласно документу размер государственной академической стипендии определяется организацией самостоятельно с учетом мнения советов обучающихся и профессиональных союзов обучающихся, но не может быть менее 722,19 рубля в месяц. Размер государственной социальной стипендии определяется организацией самостоятельно с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся, но не может быть менее 1083,95 рубля в месяц. Данное постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Напомним, что на унизительно, для региона, низкий уровень студентов ссузов неоднократно обращали внимание профсоюзы. Они призывали руководство области решить проблему и поднять размер стипендий. Как сообщала ранее пресс-служба Федерации профсоюзов Орловской области, в конце июня на заседании областной трехсторонней комиссии было заявлено: с 1 января 2023 года стипендия студентов орловских ссузов будет повышена до федерального уровня. Об этом участникам заседания сообщил тогда руководитель департамента образования области Алексей Карлов.

На тот момент орловские студенты ссузов получали государственную академическую стипендию в размере 480,89 рубля в месяц против 559 рублей федеральной стипендии или социальную стипендию в размере 721,33 рубля в месяц против 988 рублей федеральной. Профсоюзы требовали повышения стипендий уже с 1 сентября 2022 года. Однако чиновники ответили отказом, сообщив, что на это требовалось бы дополнительно найти в бюджете 5 миллионов рублей. Поэтому областные власти перенесли повышение размера стипендий на 1 января 2023 года, но в качестве компромисса с 1 сентября 2022 года увеличили стоимость горячих обедов для студентов ссузов с 29 до 50 рублей.

ИА «Орелград»