Стало известно, кто купил скандально известную хлебную базу в Орле

Как сообщают СМИ, активы выкупила структура «Русагро».

Как сообщает «Коммерсант», ООО «Отрадаагроинвест», которую издание называет частью структуры группы «Русагро», выкупило с торгов имущество обанкротившейся Орловской хлебной базы №36. Названная цена сделки составляет 297 миллионов рублей. При этом, уточняет издание со ссылкой на документацию торгов, начальная цена имущества составляла 540,5 миллиона рублей, а цена отсечения была установлена на уровне 216 миллионов рублей. Иными словами, это была «игра на понижение» цены лота, но ниже точки отсечения ее снижать было уже нельзя.

За указанную сумму «Русагро», как пишет «Коммерсант», получило 60 зданий, производственных помещений и земельных участков, промышленное оборудование и офисную технику. Активы пытались продать и раньше, а изначально их стоимость оценивалась и вовсе в 600,6 миллиона рублей. Однако заявок на участие в торгах не поступало, имущество по первоначальной цене никого не заинтересовало. На повторные торги в форме открытого аукциона со стартовой ценой 540,5 миллиона рублей также не было подано ни одной заявки.

Хлебная база в Орле в последние годы неоднократно упоминалась в различных скандальных новостях. Как напоминают коллеги, она, например, «прославилась» историей о хищении десятков тысяч тонн зерна Объединенной зерновой компании и других контрагентов, а также покровительством со стороны экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного УМВД Федора Козина. В августе 2021-го он получил 11 лет колонии строгого режима за взяточничество.

«На фоне этого Россельхозбанк начал против хлебной базы исковую кампанию и инициировал уголовные разбирательства после невыплаты 371 млн руб. кредитов, — пишет «Коммерсант». — Следствие с подачи банка обнаружило, что «неустановленные лица» из руководства хлебной базы похитили 7,6 тыс. тонн зерна — залогового имущества двух юрлиц, выступавших с хлебной базой взаимными поручителями по кредитам Россельхозбанка на 465 млн руб. Эти эпизоды стали частью дела о банкротства компании».

ИА «Орелград»