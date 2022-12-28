В Орле задержан приезжий, кравший продукты накануне Нового года

Уже немолодой мужчина попался на попытке хищения в одном из гипермаркетов.

О происшествии рассказала пресс-служба управления Росгвардии Орловской области. Тревожный сигнал поступил на пульт охраны из сетевого гипермаркета, расположенного на Карачевском шоссе в городе Орле. На тот момент было около шести часов вечера. Спустя несколько минут на место происшествия по вызову прибыли сотрудники вневедомственной охраны. В гипермаркете они задержали одного из посетителей, который, со слов работников торговой точки, скрыл от оплаты товары, сложив в свои сумки.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что он является жителем Урицкого района. Мужчина 1971 года рождения оказался знаком правоохранителям. Выяснилось, что ранее данный гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения. Теперь его «послужной» список пополнится попыткой кражи продуктов питания, совершенной за пару дней до Нового года.

«По итогам прошедшей недели на территории Орловской области экипажи вневедомственной охраны осуществили около ста выездов на охраняемые объекты различных категорий, — отметили также в силовом ведомстве. — Росгвардейцы пресекли более десяти административных правонарушений, основными из которых стали мелкие хищения, хулиганство в заведениях общественного питания и распитие алкогольных напитков в неположенных местах».

ИА «Орелград»