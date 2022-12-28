В Орловской области заново проверят всю недвижимость

Работа по выявлению собственников будет проводиться без малого 10 лет.

Губернатор Андрей Клычков утвердил план-график проведения работ по описанию местоположения границ муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон Орловской области. Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства поручено обеспечить выполнение показателей, предусмотренных планом-графиком. Аналогичная рекомендация адресована органам местного самоуправления. Чиновники на местах должны обеспечить выполнение показателей, предусмотренных планом-графиком проведения работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Поясним, что данный документ принят в рамках реализации одного из поручений президента Владимира Путина от 11 августа 2022 года. Речь идет о реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных». Ее основная цель – создать к 2030 году единую цифровую платформу пространственных данных и единую электронную картографическую основу. Эта база будет включать в себя сведения об объектах недвижимости и зарегистрированных правах на недвижимое имущество и государственной кадастровой оценке.

«Их внедрение и функционирование позволит повысить качество государственных услуг в части осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества или государственной регистрации прав на него, в том числе за счет доступности их предоставления в электронном виде», — говориться в пояснительной записке в программе.

Кстати, необходимость ее принятия объясняется сразу несколькими факторами: сохранением проблемы интенсивности наполнения ЕГРН сведениями о пространственных данных; наличием в ЕГРН реестровых ошибок, которые могут повлечь за собой риски снижения темпов территориального развития, и др.

Еще одним фактором стало отсутствие сведений, в целом по стране, о правообладателях 48,3 миллиона объектов недвижимости. По сути, в регионе предстоит провести своего рода перепись недвижимости. Утвержденный губернатором план-график определяет для властей на местах не только сроки выполнения работ, но и их объемы. Например, в Орле насчитывается 43 096 ранее учтенных объектов недвижимости, в отношении которых требуется проводить мероприятия по выявлению их правообладателей. В Ливнах таких объектов насчитывается 8088, в Мценске – 6857. Объем работы немалый, поэтому ее будут проводить поэтапно. В Орле, например, будут проверять примерно по 3300 объектов в год, в Ливнах – примерно по 600, в Мценске – примерно по 500.

ИА «Орелград»