Бюджет Мценска приняли с дефицитом в 18 миллионов

Общий объем расходов города в будущем году превысит 1 миллиард рублей.

Депутаты Мценского горсовета в окончательной редакции утвердили проект бюджета города Мценска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Его основные характеристики таковы: общий объем доходов запланирован в сумме 1,016 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов – 753,14 миллиона рублей; общий объем расходов — в сумме 1,034 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет сверстан с дефицит в сумме 18 миллионов рублей. Отметим, что бюджет на 2024 год предварительно сверстан бездефицитным, а на 2025 год — с профицитом в сумме 10 миллионов рублей.

Горсовет также постановил, что остатки средств бюджета города Мценска на начало финансового года в полном объеме могут направляться на покрытие так называемых временных кассовых разрывов. Иными словами, то, что не успели потратить в 2022 году, можно будет тратить в 2023 году. Также народные избранники установили на 2023 год норматив отчисления в бюджет города Мценска части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Он составит 15 процентов.

Отметим, что городской парламент разрешил финансовому управлению администрации города в пределах программы муниципальных внутренних заимствований принимать в будущем году решения о привлечении кредитных ресурсов по результатам торгов. При этом верхний предел муниципального долга Мценска на 1 января 2024 года установлен в сумме 80 миллионов рублей. Таким же он должен остаться и на 1 января 2025 года. А вот предел долга на 1 января 2026 года планируется в сумме всего лишь 30 миллионов рублей. Предельный объем расходов бюджета на обслуживание муниципального долга в 2023 году установлен в размере 3,13 миллиона рублей, в 2024 году – 3,44 миллиона, в 2025 году – 3,438 миллиона рублей.

ИА «Орелград»