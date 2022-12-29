Общественники отчитались о своей помощи осужденным

Заключенным дают уроки правовой грамотности и помогают встроиться в социум.

Общественный совет при УФСИН России по Орловской области подвел итоги своей деятельности в 2022 году. Краткий отчет с мероприятия представила пресс-служба УФСИН. Так, с основным докладом выступил председатель совета Сергей Мальфанов. Он напомнил, что еще в марте 2022 года было рассмотрен вопрос о взаимодействии УФСИН с представителями общественных объединений и организаций «в реализации задач по нравственному воспитанию осужденных». Тогда был намечен целый ряд мероприятий, которые, судя по отчету, удалось реализовать.

На заседании были приведены конкретные примеры. Так, консультант аппарата уполномоченного по правам человека в Орловской области Юлия Барышникова в течение года проводила приемы осужденных, подозреваемых и обвиняемых по вопросам медицинского и социального обеспечения. Успешной признана реализация проекта «Правовая зона» по повышению юридической грамотности осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УИС Орловской области. В 2022 году в его рамках было принято более 1000 человек.

«Освобождающиеся лица, не имеющие постоянного места жительства, и те, у которых не удалось восстановить социально полезные связи, направляются в «Центр социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий города Орла», где организовывает работу Татьяна Кудря, — сообщает пресс-служба УФСИН. – В целях воспитания патриотического сознания, гражданственности, положительных морально-нравственных качеств, ценностных ориентиров в ИК-6, КП-3 проведены лекции для осужденных старшим научным сотрудником областного краеведческого музея Ириной Скрюченковой на военно-патриотическую тематику».

Орловское реготделение «Российского Красного Креста» оказывает адресную помощь осужденным медицинскими препаратами и средствами ухода, также прорабатывается проект «Профилактика ВИЧ-инфекции в пенитенциарных учреждениях». Эта организация совместно с областным центром СПИД провела информационно-просветительское мероприятие в исправительной колонии №5, направленное на профилактику распространения ВИЧ-инфекции. Активно работает с заключенными и Фонд содействия выздоравливающим от наркозависимости.

Ранее начальник Управления Владимир Волосевич сообщил, что лимит наполнения в целом по УФСИН составляет 4810 осужденных, фактически на 1 декабря 2022 содержалось 3110 осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Численность осужденных, прошедших по учетам уголовно-исполнительной инспекции с начала года по всем видам наказания – 3203 человека. «Одним из основных направлений деятельности УФСИН является создание надлежащих коммунально-бытовых условий содержания осужденных. Выполняются мероприятия по созданию необходимых условий и обеспечению доступной среды для лиц из числа спецконтингента и также граждан, относящихся к маломобильным группам и имеющих ограничения по состоянию здоровья», — подчеркнул он.

ИА «Орелград»