Орловской мэрии разрешили лезть в долги

Разрешение было получено при утверждении бюджета города.

Как уже рассказывал «Орелград», на 34 заседании городского Совета народных депутатов был принят в окончательной редакции бюджет города Орла на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Парламентарии утвердили не только его основные характеристики, но и дополнительные условия. В частности, была утверждена программа муниципальных внутренних заимствований. В ее рамках горсовет разрешил администрации города Орла принимать решения о привлечении бюджетных кредитов в соответствии с условиями, установленными Законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Была утверждена и программа внешних заимствований, предусматривающая привлечение коммерческих кредитов. Впрочем, пока она является нулевой – планов по заимствованию денег у банков у города еще нет, хотя в течение года все может измениться. Тем более что областному центру за счет каких-то средств надо будет покрывать немалый дефицит бюджета.

Дело в том, что общий объем доходов бюджета города Орла запланирован в сумме 10,987 миллиарда рублей, а общий объем расходов — в сумме 11,946 миллиарда рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета – 958,542 миллиона рублей, что составляет 30,4 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. При этом верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года установлен в сумме 2,52 миллиарда рублей.

Источником финансирования дефицита бюджета города Орла на 2023 год в принятом депутатами решении указана предполагаемая выручка от продажи 100 процентов акций компании «Орел-Отель». Продать гостиничный комплекс муниципалитет попытается за 1,08 миллиарда рублей. Проблема заключается только в том, что данный пакет акций уже неоднократно выставлялся на торги, в том числе по цене, ниже одного миллиарда рублей. Однако желающих принять участие в торгах не нашлось.

ИА «Орелград»