Почти 100 человек погибли по вине нетрезвых водителей и плохих дорог

Оглашена статистика ДТП, смерти в которых можно было бы избежать.

В Орловской области за 11 месяцев 2022 года неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 174 ДТП, в результате которых 19 человек погибли, а 209 человек получили ранения различной степени тяжести. Такую печальную статистику раскрыло региональное Управление МВД России. Сообщается, что в отчетном периоде времени за нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД было возбуждено 396 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц.

В органы прокуратуры было направлено 252 информации о плохих дорогах, в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения – еще 270 таких информаций. Также в УМВД подсчитали, что за 11 месяцев 2022 года на дорогах Орловской области по вине нетрезвых водителей было совершено 72 дорожно-транспортных происшествия. Сотрудниками ГИБДД за это же время было пресечено 1980 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения возбуждено 214 уголовных дел по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.

«По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды было направлено 5583 материала, — следует из официальной информации. — По результатам их рассмотрения были приняты решения о лишении права управления транспортными средствами в отношении 1366 лиц, еще 373 были подвергнуты административному аресту».

Добавим, что с участием несовершеннолетних было зафиксировано 62 ДТП, в результате которых один ребенок погиб и 73 получили ранения. За нарушения правил перевозки детей в целом было составлено 2499 административных материалов.

ИА «Орелград»