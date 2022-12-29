ТОП влиятельных людей Орловской области – Салис Каракотов (6)

Каракотов Салис Добаевич — генеральный директор АО «Щёлково Агрохим».

Руководит системообразующей организацией, производящей пестициды и прочие агрохимические продукты. Доктор химических наук, академик РАН.

По данным kartoteka.ru, с апреля 2021 года – учредитель ООО «Щелково Агрохим», руководит обществом с 2003 года. С 1998 года — генеральный директор АО «Щелково Агрохим». В 2022 году в Орловской области открыт уникальный завод по подготовке семян по нетравмирующей технологии, который входит в научный комплекс компании «Щёлково Агрохим» – «Бетагран Семена».

1994 — 1998 — заместитель генерального директора — начальник научно-исследовательского центра АООТ, затем — директор по науке, развитию и маркетингу ОАО «Щелковское предприятие Агрохим».

1981 — 1994 — работал младшим, старшим научным сотрудником отдела научной части, начальником сектора, заместителем директора по научным и опытным работам — начальником отдела Щелковского филиала Всероссийского НИИ химических средств защиты растений.

В 1976 году окончил Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева. Специальность — химия и технология основного органического синтеза. 1976 — 1981 — аспирант МХТИ им. Д. И. Менделеева. В 2006 году присвоена степень доктора химических наук.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.

(Фото betaren.ru).