В Болхове пиротехнику разрешили запускать по часам

Местные власти утвердили график запуска фейерверков.

Администрация города Болхова распорядилась об усилении мер пожарной безопасности в период подготовки и празднования новогодних и рождественских праздников. Постановление издано в целях обеспечения общественной, пожарной безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников, в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» и правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением правительства страны.

Администрация муниципального образования запретила использовать пиротехнику в помещениях функционального назначения (сооружениях, находящихся на территориях пожароопасных и взрывоопасных объектов, возле газопроводов, на территории высоковольтных линий электропередач), а также на крышах, балконах и лоджиях. При этом для запуска населением пиротехнических изделий, относящихся к 1-3 классу опасности, определены специальные места: Лесная площадь и площадка по переулку Колгину (бывший стадион педучилища). Кроме того, мэрия определила и время применения пиротехнических изделий на указанных площадках. Запускать фейерверки будет разрешено: с 31 декабря 2022 года по 2 января 2023 года включительно с 18.00 до 23.00 часов; 7 и 8 января, а также 13 и 14 января также с 18.00 до 23.00 часов.

Ранее администрация города Орла напомнила жителям и гостям областного центра о том, что использование пиротехнической продукции в местах массового пребывания людей категорически запрещено. Например, как сообщила пресс-служба мэрии, в Орле это площадь и улица Ленина, Городской парк культуры и отдыха, Детский парк, площадь Маршала Жукова, парк Победы, территории, прилегающие к КДЦ «Металлург» и Городскому центру культуры и пр.

«В Орле предусмотрена только одна легальная точка для запуска пиротехнической продукции — на территории Северного района. Это площадь Содружества (Московское шоссе, 137к5), — напомнили в мэрии. — Управление по безопасности администрации Орла активно информирует муниципальные учреждения, коммерческие организации и орловцев о правилах пожарной безопасности на предстоящих новогодних праздниках посредством адресной рассылки памяток и устных бесед. Напомнить азы точно не будет лишним, ведь неосторожное обращение и использование пиротехнической продукции не по назначению могут создать сильную ударную волну, аномалию срабатывания, взрывное разрушение, не говоря уже о разлете осколков и горящих смесей».

Специалисты призывают тщательно изучать перед запуском инструкцию. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону людей. Перед тем, как поджечь фитиль, надо точно определить, где у изделия верх и откуда именно будут вылетать горящие элементы. Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей.

ИА «Орелград»