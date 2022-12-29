В «Ветерке» устроили праздник для беженцев

В пункте временного размещения проживают 81 взрослый и 21 ребенок из Харьковской области.

Над созданием праздничной атмосферы трудились волонтёры благотворительного фонда «Созидание» и сотрудники группы компаний «ОДСК». Они организовали представление. Подарили детям сладкие подарки и игрушки. Вместе закружились в хороводе.

«Мы решили создать теплую атмосферу и поздравить всех детей, которые вместе со своими близкими вынуждены находиться далеко от своего дома», – рассказали в благотворительном фонде «Созидание».

Фонд работает уже около 25 лет. Его деятельность направлена на помощь детям, оказавшимся без родительской заботы, взрослым, попавшим в сложную жизненную ситуацию, людям с ограниченными возможностями здоровья. Стратегическим партнером фонда является группа компаний «ОДСК», в которую входит «Орелстрой». Благодаря им проводится внеплановый ремонт в социальных учреждениях и пострадавших от ЧП квартирах, организуются благотворительные акции и пополняется список оборудования медучреждений.

ИА «Орелград»