Число отправленных на отдых орловских детей сокращается

Показатели отдыха и оздоровления пока не вернулись на доковидный уровень.

Аналитики Орелстата изучили данные о сфере отдыха и оздоровления детей за несколько последних лет. Из общего ряда заметно выбивается 2020 год. Но тот год был отмечен ростом заболеваемости на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, в связи с чем работа оздоровительных лагерей приостанавливалась. Поэтому 2020 год в рамках сравнительного анализа в расчет можно не брать. Что касается других временных отрезков, то тут есть, о чем поразмышлять.

Например, согласно данным статистики в 2018 году в оздоровительных организациях Орловской области в целом отдохнуло 25 210 детей. В 2019 году, когда пандемии новой коронавирусной инфекции еще не было, показатель сократился до 23 816 отдохнувших детей. В 2021 году он составил уже 21 317 ребят, в 2022 году – 22 136. Аналитики отметили и снижение численности работников организаций оздоровления и отдыха детей.

Так, в 2018 году в регионе насчитывалось 4436 работников, в том числе 2627 педагогических работников, 241 вожатого и 140 медицинских работников. В 2019 году показатель снизился до 4127 работников (2495 педагогов, 270 вожатых и 138 медиков), в 2021 году – до 3796, в 2022 году – до 3548 работников (в том числе 2287 педагогов, 196 вожатых и 82 медработника). Заметно меньше в регионе стало и организаций и отдыха и оздоровления детей. Если в 2018 году их насчитывалось 318, то в 2019 году – 301, в 2021 году – 276, в 2022 году – 264.

ИА «Орелград»