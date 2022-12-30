Директора «Строй-металла» будут судить за смерть рабочего

30.12.2022 | 18:10 Новости, Происшествия

Мужчину придавило вентблоком на стройплощадке на улице Черкасской в Орле.

О направлении в суд уголовного дела 30 декабря сообщил СУ СК России по Орловской области. Генерального директора компании обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Трагедия произошла 6 мая 2022 года. По версии следователей, руководитель ООО «Строй-металл» допустил преступную небрежность, «поручив выполнение производственного задания работникам, в обязанности которых не входило производство погрузо-разгрузочных работ». В результате разорвался металлический трос, вентиляционный блок упал на перекрытие восьмого этажа, где находился человек. Он погиб на месте.

Дело будет рассматривать Заводской суд Орла.

ИА «Орелград»

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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