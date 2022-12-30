Крупнейший в ЦФО производитель стройматериалов завышал цены

Антимонопольщики признали монополиста нарушителем законодательства.

ФАС признала производителей газобетонных блоков группу «Бонолит» нарушившей антимонопольное законодательство. Подробности рассмотрения дела для жителей Орловской области раскрыло региональное Управление Федеральной антимонопольной службы. Речь идет о результатах проверки обоснованности установления цен на стройматериалы. В ее рамках антимонопольная служба возбудила дело в отношении группы «Бонолит». Как уточнили в Орловском УФАС, в ее состав входят такие компании, как «Элгад-ЗСИ», «Бонолит Калуга», «Дмитровский завод газобетонных изделий», «ЭКО-Золопродукт Рязань», «Бонолит — Строительные решения» и «АэроБел».

«При этом рынок газобетонных блоков характеризуется стабильным составом основных игроков и высокими барьерами входа, — отмечают антимонопольщики. — Ответчики занимают доминирующее положение с долей более 35 процентов на территории Центрального федерального округа».

При этом именно ЦФО занимает первое место в стране по объемам работ в сфере строительства. Отмечают в антимонопольной службе и то, что основные потребители газобетонных блоков – это крупнейшие застройщики и подрядчики, которые строят жилье.

«Комиссия ФАС России установила, что цены на газобетонные блоки на внутреннем рынке увеличивались несоразмерно расходам компаний, необходимым для их производства и реализации, — следует из ведомственного сообщения. — По результатам рассмотрения дела группа лиц «Бонолит» признана виновной в установлении и поддержании монопольно высокой цены на газобетонные блоки с июля 2021 года по июль 2022 года включительно».

Перечисленным выше организациям теперь будет выдано предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. По материалам антимонопольных дел также обещают возбудить дела об административных нарушениях. Кстати, штрафы для каждой компании уже рассчитаны. Добавим, что еще в ходе рассмотрения дела указанная группа компаний снизила цены на свои газобетонные блоки более чем в два раза.

ИА «Орелград»