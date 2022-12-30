Орловские прокуроры взялись за школы и детские сады

Надзорный орган поднимает вопрос о приведении зданий и помещений в надлежащее состояние.

Как сообщает пресс-служба Колпнянского районного суда Орловской области, рассмотрен административный иск прокурора в интересах неопределенного круга лиц к администрации этого же района, а также к девяти учебным заведениям – школам и детскому саду. Прокурор просил суд о понуждении ответчиков к совершению определенных действий, а именно: в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выделить денежные средства на заключение договора со специализированной организацией для обследования технического состояния зданий Крутовской и Нетрубежской школ.

До апреля 2024 года выделить деньги на заключение договора для обследования технического состояния здания детсада № 1 «Солнышко», до апреля 2025 года выделить деньги на заключение договора для обследования технического состояния здания Фошнянской СОШ и т.д. По результатам обследований школы и детсад должны получить экспертные заключения, после чего будет необходимо определиться с объемом и сроками ремонтных работ. Иными словами, прокуратура настаивает на приведении зданий в надлежащее техническое состояние. Суд, выслушав участников процесса и исследовав материалы дела, нашел заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Аналогичный вопрос, кстати, поднимался прокурором Орловской области Алексеем Тимошиным на недавней встрече с прессой. Он рассказал о вмешательстве прокуратуры в связи с ненадлежащим состоянием объектов образования, школ и детских садов. По его словам, в 2022 году органами прокуратуры в ходе проведенных проверок в данной сфере было выявлено более 1000 нарушений закона. По результатам прокурорского вмешательства более 430 должностных лиц органов местного самоуправления, образовательных организаций, отдыха и оздоровления детей были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

«В связи с ненадлежащим состоянием материально-технической базы школ, детских садов, техникумов, учреждений отдыха и оздоровления детей внесены представления губернатору, руководителю департамента образования Орловской области, по итогам рассмотрения которых из областного бюджета выделено дополнительное финансирование на ремонт и содержание зданий образовательных организаций, — сообщала по этому поводу пресс-служба прокуратуры региона. — Так, на 2022 год на эти цели было выделено 6 миллионов рублей, на 2023 год — 20,6 миллиона рублей».

По итогам прокурорского вмешательства в 2021-2022 годах в 47 учреждениях образования, расположенных в сельской местности, был проведен текущий и капитальный ремонт. Кроме того, органами прокуратуры была пресечена незаконная ликвидация 12 малокомплектных школ, расположенных в сельской местности.

ИА «Орелград»