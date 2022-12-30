Орловскому бизнесу напомнили о трудовых субсидиях

Работодателей региона призывают активнее бороться за господдержку.

Управление труда и занятости Орловской области выступило с напоминанием о том, как работодатели региона могут получить господдержку в 2023 году. В частности, будет продолжена реализация программы по субсидированию найма некоторых категорий граждан. Постановление об этом правительство страны утвердило в ноябре. Целый комплекс мер поддержки касается вопросов трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения или уволенных по сокращению. Кроме того, работодатели смогут получить господдержку за трудоустройство молодежи в возрасте до 30 лет, в том числе выпускников, еще не успевших заработать трудовой стаж.

«В текущем году господдержку получил ряд предприятий разных сфер деятельности региона – оптовой и розничной торговли, промышленности, санаторно-курортной сферы, — сообщили в региональном управлении труда и занятости. — Принимали участие в программе крупные и малые предприятия, в том числе индивидуальные предприниматели. Субсидии дали возможность работодателям сохранить более сотни работников, находившихся под риском увольнения, направив их на профессиональное обучение или организовав для них временную занятость. В рамках дополнительных мер предприятия организовывали также общественные работы для граждан, состоящих на учете в центрах занятости».

В ведомстве также напомнили условия получения такой господдержки. Субсидия для работодателей составляет три минимальных размера оплаты труда, увеличенные на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан, подходящих под критерии программы. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через полгода. Для получения господдержки работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии.

«Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России», — объяснили в областном управлении труда и занятости. — После этого потребуется предоставить центру занятости подтверждение трудоустройства гражданина и направить заявление в Фонд пенсионного и социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему «Соцстрах».

ИА «Орелград»