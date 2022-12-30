Проваленная интеллектуальная транспортная система дошла до суда

30.12.2022 | 18:26 Важное, Новости, Происшествия

В ущербе на сумму более 80 млн рублей обвиняется экс-начальник УКХ Орла, сообщает прокуратура региона.

Бывшему руководителю муниципального учреждения вменяют превышение должностных полномочий. По версии правоохранителей, с августа по декабрь 2020 года он организовал проведение торгов на внедрение первой очереди интеллектуальной транспортной системы Орловской городской агломерации, но с заведомо известным результатом. Техническое задание к  отбору подрядчиков готовил сам кандидат — ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы». Это обеспечило ему легкую победу и более 80 млн бюджетных рублей, выплаченных по условиям контракта.

Однако юрлицо подготовило техническое задание таким образом, что итог работы не соответствовал ранее утвержденному проекту, что привело к невозможности использования итогового продукта.

В указанное время МКУ «УКХ Орла» руководил Дмитрий Александрович Фролов. Разбирались в криминальной схеме сотрудники УФСБ России по Орловской области.

Дело будет рассматривать Советский районный суд Орла.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования