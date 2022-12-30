Проваленная интеллектуальная транспортная система дошла до суда

В ущербе на сумму более 80 млн рублей обвиняется экс-начальник УКХ Орла, сообщает прокуратура региона.

Бывшему руководителю муниципального учреждения вменяют превышение должностных полномочий. По версии правоохранителей, с августа по декабрь 2020 года он организовал проведение торгов на внедрение первой очереди интеллектуальной транспортной системы Орловской городской агломерации, но с заведомо известным результатом. Техническое задание к отбору подрядчиков готовил сам кандидат — ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы». Это обеспечило ему легкую победу и более 80 млн бюджетных рублей, выплаченных по условиям контракта.

Однако юрлицо подготовило техническое задание таким образом, что итог работы не соответствовал ранее утвержденному проекту, что привело к невозможности использования итогового продукта.

В указанное время МКУ «УКХ Орла» руководил Дмитрий Александрович Фролов. Разбирались в криминальной схеме сотрудники УФСБ России по Орловской области.

Дело будет рассматривать Советский районный суд Орла.

ИА «Орелград»