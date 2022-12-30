Суд оценил законность торговли «умными» приборами

Предлагавшиеся в Сети к продаже устройства помогали воровать энергоресурсы.

Решение по административному делу вынес Верховский районный суд Орловской области. Иск поджал местный прокурор по мотивам мониторинга, проведенного в Сети. В результате этой проверки надзорным ведомством был выявлен сайт по продаже неких устройств для приборов учета с пультом дистанционного управления. В частности, сообщалось, что такой счетчик способен не только подсчитывать объем потребленного газа, но и контролировать его расход.

На самом же деле неизвестные дельцы предлагали орловцам, по сути, устройства для хищения коммунальных ресурсов. Как следует из описания такого товара, устройство присоединяется к счетчику газа. При помощи пульта управления счетчик затем можно останавливать. На сайте была обнародована не только подробная инструкция применения, но и давался порядок заказа и оплаты. Доступ к интернет-ресурсу был свободным, предварительной регистрации не требовал, ознакомиться с содержанием указанной страницы мог любой пользователь.

Как следует из материалов дела, продажа приборов учета газа, с возможностью хищения газа путем полной остановки счетчиков, либо выбора способа учета в процентном отношении от фактически потребленного количества и как следствие последующая полная неоплата или недоплата денежных средств ресурсоснабжающей организации, является противоправным деянием. Административная ответственность за него предусмотрена статьей 7.19 КоАП РФ.

Иными словами, такая информация противоречит целям и задачам действующего законодательства, побуждает неопределенный круг лиц к совершению административных правонарушений и преступлений и способствуют их совершению. В связи с этим прокурор просил суд признать информацию, размещенную на выявленном сайте, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Иск был удовлетворен в полном объеме.

ИА «Орелград»