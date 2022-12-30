В 2023 году на занятость в Орле потратят почти 400 миллионов

Региональная целевая программа претерпела очередные изменения.

Правительство Орловской области в очередной раз пересмотрело параметры государственной целевой программы «Содействие занятости населения». Напомним, она стартовала в 2020 году, а окончание срока ее действия намечено на 2025 год. Актуализация документа потребовалась в связи с тем, что список мероприятий программы был расширен. Появились новые направления, связанные с финансированием обучения некоторых категорий безработных граждан, которое обеспечивается за бюджетный счет. Соответственно, пришлось пересмотреть и отдельные параметры финансирования.

Согласно обновленной версии документ общий объем средств, предусмотренных на реализацию указанной государственной программы, теперь составляет 2,98 миллиарда рублей, из которых доля федерального бюджета – 2,541 миллиарда. Областной бюджет за все время реализации программы должен вложить в нее всего 133,23 миллиона рублей, а бюджеты муниципальных образований – 47,5 миллиона. Также предусмотрено финансирование за счет внебюджетных источников, которое должно составить 258,4 миллиона рублей.

Непосредственно на 2023 год общий объем финансирования запланирован в сумме 387,831 миллиона рублей, в том числе 309,396 миллиона за счет федерального бюджета. Орловская область из своей казны выделит 24,237 миллиона рублей, муниципальные образования – 10,915 миллиона, внебюджетные источники – 43,228 миллиона рублей. Ожидаемыми результатами исполнения программы является то, что вплоть до 2025 года в Орловской области все нормативы доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения будут выполняться в объеме 100 процентов ежегодно.

Также ожидается, что к концу 2025 года снизятся: численность работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве, включая смертельный и тяжелый травматизм, – на 6,3 процента; численность работников, имеющих право на предоставление компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, – на 4,6 процента. И к тому же времени увеличатся: затраты на мероприятия по охране труда в расчете на одного работника – на 6,1 процента; количество руководителей и специалистов, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда, – на 5,5 процента; количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, – до 100 процентов.

Кроме того, к концу реализации программы доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общем количестве инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся в органы службы занятости, должна составить не менее 15 процентов. На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование власти обещают направить не менее 10 инвалидов молодого возраста, являющихся безработными.

ИА «Орелград»