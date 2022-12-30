В Орле на науку потратили почти вдвое больше, чем обычно

Более 700 миллионов рублей в Орле вложили в научные исследования и разработки.

В Орловской области в январе-сентябре 2022 года научные исследования и разработки осуществлялись в 20 предприятиях и организациях. Такие данные приводит Орелстат. Сообщается, что в целом на указанных предприятиях научными исследованиями и разработками было занято 708 человек. Их средняя заработная плата составила 38 355 рублей в месяц, что на 209 рублей, или на 0,5 процента ниже среднеобластного уровня. При этом расходы на указанную сферу заметно возросли.

«На научные исследования и разработки в январе-сентябре 2022 года было затрачено 717,3 миллиона рублей (в январе-сентябре 2021 года – 417,1 миллиона рублей, — следует из информации органа статистики. — В областном центре расположены 13 организаций, выполнявших научные исследования и разработки. На их долю приходится 53,1 процента общего объема затрат».

Добавим, что 69,3 процента орловских организаций, которые занимаются наукой, находятся в государственной собственности, 23,5 процента – в частной собственности. Кроме того, 7,1 процента научных организаций имеют иностранную долю в своем капитале. Если рассматривать структуру орловской науки по видам экономической деятельности, то 35,4 процента всех исследования приходится на сферу «Деятельность профессиональная, научная и техническая».

На сферу образования приходится 31,5 процента всех научных исследований и разработок, на предприятия сферы обрабатывающих производств – 23,4 процента. Доля исследований в деятельности в области связи и информации составляет 7,1 процента, а 2,6 процента исследований приходится на деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

ИА «Орелград»