В Орловской области по суду начали закрывать опасные здания

Заброшенные сооружения притягивают маргиналов и угрожают здоровью детей.

В Орловской области районные суды вынесли уже несколько решений, удовлетворив исковые заявления местных прокуроров. Во всех них речь шла о понуждении местных администраций к «исполнению обязанности по обеспечению проведения работ по ограничению свободного доступа граждан в неиспользуемые административные здания».

Например, суд в райцентре Глазуновка рассмотрел сразу два таких иска. В первом случае прокурор указал, что в поселке расположено заброшенное двухэтажное административное здание с подвалом, находящееся в потенциально-опасном для жизни и здоровья граждан состоянии. Доступ к нему при этом не ограничен. Заброшенное здание принадлежит муниципальному образованию. Более того, рядом с ним находится детсад и дом культуры, а по соседству проживают 20 граждан, в том числе четверо несовершеннолетних детей.

«В настоящее время заброшенное административное здание с подвалом находится в аварийном состоянии, имеет разрушения, на протяжении нескольких лет не используется по назначению, — следует из материалов дела. — Между тем, свободный доступ посторонних лиц в потенциально-опасный объект, в том числе несовершеннолетних детей, не ограничен, в связи с чем, данный объект представляет угрозу с точки зрения антитеррористической защищенности и общественной безопасности. Возможность свободного проникновения в указанное здание создает условия для совершения противоправных действий».

Во втором случае прокурор Глазуновского района нашел на территории Тагинского сельского поселения заброшенное одноэтажное здание местного дома культуры. По оценкам надзорного ведомства, оно тоже находится в потенциально-опасном для жизни и здоровья граждан состоянии, а доступ к нему не ограничен. Дмитровский районный прокурор в своем иске указал на муниципальное заброшенное здание, которое принадлежит администрации Дмитровского района. Речь идет о складском помещении, которым давно никто по назначению не пользуется. Между тем, попасть туда может любой.

«Указанный объект длительное время не используется по назначению, свободный доступ к нему не ограничен, территория вокруг здания не огорожена, здание имеет признаки разрушения внутренних конструкций, перекрытий и кровли, заросло кустарниковой растительностью, — так описывает истец положение дел. — Каких-либо действенных мер со стороны органа местного самоуправления по ограничению доступа в здание и обеспечению безопасности несовершеннолетних не предпринято, в том числе после вынесения представления прокуратурой района в адрес главы администрации Дмитровского района».

Во всех случаях суды удовлетворили иски прокуратуры и обязали районные администрации «провести мероприятия по полному ограничению свободного доступа граждан, в том числе и граждан, не достигших возраста 18 лет, в заброшенные здания и помещения. Для этого чиновники должны заложить кирпичной кладкой или заколотить оконные и дверные проемы и установить заборы высотой не менее двух метров. Кроме того, за зданиями должен быть установлен постоянный контроль. Отметим, что проверки таких зданий прошли по всему региону по поручению прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»