Каждый пятый осужденный учится за решеткой

План обучения на текущий учебный год охватывает более 1100 человек, отбывающих наказание в Орловской области.

Начальник управления ФСИН России по Орловской области Владимир Волосевич, подводя итоги основных направлений деятельности уголовно-исполнительной системы, отдельно рассказал о процессе обучения. По его словам, все осужденные, отбывающие наказание в регионе, получают обязательное общее полное и профессиональное образование. В исправительных учреждениях Орловской области действуют три государственных общеобразовательных школы и два учебно-консультационных пункта.

На начало учебного года в школах исправительных учреждений обучался 201 осужденный, подлежащий обязательному обучению. Пятеро осужденных обучаются в высшем учебном заведении. Также в системе функционируют три профессиональных образовательных учреждения и два места ведения профессиональных образовательной деятельности. Перечень профессий строится с опорой на материальную базу учреждений и с учетом спроса на рынке труда РФ, в соответствии с государственными стандартами.

«Имеется 18 учебных классов и 19 учебных мастерских, подготовка проводится по 20 специальностям, востребованным как на производстве исправительных учреждений, так и на региональном рынке труда, — сообщили по этому поводу в пресс-службе регионального Управления ФСИН. — Плановый набор учащихся на 2022/2023 учебный год составил 1125 осужденных. С начала учебного года проходят обучение 634 осужденных, завершили обучение 281 человек».

Чтобы оценить масштабы образовательной работы, которая, по сути, проводится за решеткой, приведем такие цифры: по состоянию на 1 декабря 2022 в Орловской области в режимных учреждениях фактически содержалось 3110 осужденных, подозреваемых и обвиняемых. При этом лимит наполнения в целом по УФСИН составляет 4810 осужденных.

ИА «Орелград»