Незаконные санкционные продукты нашлись в Сети

Орловская транспортная прокуратура потребовала признать незаконными некоторые сайты.

Железнодорожный районный суд города Орла в течение последнего времени вынес около десятка решений по однотипным административным исковом заявлениям Орловской транспортной прокуратуры. Последняя выступила в защиту интересов государства и неопределенного круга лиц. Надзорное ведомство провело мониторинг сайтов в интернете с целью выявления противоправной информации. И такая вскоре нашлась.

Внимание прокурорских работников привлек целый ряд интернет-ресурсов, торгующих дистанционным способом различными продуктами питания. При изучении ассортимента продукции было установлена, что она является санкционной. Иными словами, сайты торговали продуктами питания из стран, признанных недружественными и в отношении которых Россия в ответном порядке ввела экономические санкции. Они в числе прочего подразумевают запрет на ввоз определенного перечня товаров из западных стран.

Исключение составляют продукты, которые россияне в небольшом количестве могут привести для собственного потребления из заграничных поездок. Однако в данном случае торговля санкционными товарами была поставлена на поток. При этом доступ на сайты был абсолютно открытым, заказать и купить продукты с доставкой мог фактически любой пользователь. В частности, дельцы из Сети торговали сырами, а также мясной и молочной продукцией, произведенной в странах Европейского союза.

«Сведения о реализации «санкционной» продукции, подлежащей уничтожению, побуждают неопределенный круг лиц к совершению правонарушений и способствуют их совершению, — следует из исков. — Нарушают установленный порядок ввоза продовольствия в Россию, тем самым нарушая публичные права Российской Федерации и права граждан».

Выявить владельцев сайтов не удалось. Несмотря на это, иски были удовлетворены, информация на сомнительных сайтах была признана запрещенной к распространению в Российской Федерации. Решения суда стали основанием для их блокировки, причем каждое решение, как подчеркнул суд, подлежит немедленному исполнению.

ИА «Орелград»