Орловец случайно «сдал» полиции своего собутыльника

Благодаря «другу» подсудимый едва не лишился свободы на долгое время.

Достаточно благополучно для жителя Ливенского района Орловской области завершилась криминальная история, в которую он оказался затянут не только по своей вине. Так получилось, что его случайно «сдал» полиции собутыльник. Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый незаконно приобрел и хранил у себя дома боеприпасы, пригодные к использованию. В октябре 2019 года он в своем же доме нашел старую сумку-аптечку. В ней находилось девять винтовочных спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, а также взрывное устройство – капсюль-детонатор.

Как позже установила экспертиза, эти патроны оказались пригодными для стрельбы из винтовок и карабинов с нарезным стволом многочисленных моделей и модификаций, а также для стрельбы из пистолетов Блюма, Марголина, револьвера Смирновского, ряда комбинированных охотничьих ружей и т.д. по закону данную находку мужчина должен был сдать в правоохранительные органы. Более того, за добровольную сдачу боеприпасов он мог бы получить денежное вознаграждение – такой порядок действует в Орловской области. Оружие можно сдать не только в полицию, но и в подразделения Росгвардии.

Однако ливенец утаил от силовиков патроны, чем нарушил требования федерального закона «Об оружии». Развязка наступила в марте 2022 года, когда в гости к подсудимому пришел его приятель. Мужчина распивали спиртное. В какой-то момент хозяин дома похвастался тем, что у него имеются патроны. Гость попросил их показать ему. Оба уже были изрядно пьяны. Хозяин выронил сумку-аптечку, патроны рассыпались по полу. Собрать их хозяину дома не удалось. Гость же поднял несколько патронов и ушел вместе с ними. спустя какое-то время в дом нагрянули сотрудники полиции. Оказалось, что они задержали гостя за совершение административного происшествия.

При личном досмотре у него нашли патроны. Мужчина тут же рассказал, где их взял. Когда полиция прибыла в указанным дом, оставшиеся патрону все еще валялись на полу. В результате на их владельца было заведено сразу три уголовных дела. По совокупности он получил от суда наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы и штраф в размере 20 тысяч рублей. Но суд постановил меру наказания в виде лишения свободы считать условной, установив ему испытательный срок на три года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать исправление.

ИА «Орелград»