Под Орлом мужчин утащил из чужого дома 100 бутылок со спиртным

После задержания вор признался, что спиртные напитки употребил лично.

В Орловской области вступил в силу обвинительный приговор в отношении жителя Ливенского района, который совершил довольно примечательную кражу чужого имущества. Дело было рассмотрено в первой инстанции еще летом. А самое преступление было совершено в октябре 2018 года. Было установлено, что мужчина в поисках наживы решил залезть в чужой дом. Он присмотрел частный дом, из которого на время уехали хозяева. Вор сумел отжать входную дверь при помощи металлического ломика.

Чужое имущество он выносил на протяжении нескольких «ходок», так как сразу в одиночку вынести всю свою добычу не сумел бы физически. Дело в том, что он, согласно перечню похищенного имущества, умудрился украсть около 100 бутылок с различными спиртными напитками разной емкости, в том числе десятки бутылок водки, вина и шампанского. Также воришка утащил из чужого дома вещи: плед, скатерть и шторы. В эти вещи он заворачивал бутылки со спиртным.

Кроме того, он прихватил с собой дорогой кожаный плащ, отрез ткани и фен. Общая стоимость похищенного имущества составила без малого 50 тысяч рублей. Свою вину вор признал. Следствию он сообщил, что украденные спиртные напитки употребил лично. Что касается «алкогольного склада», то хозяйка дома пояснила: это была коллекция алкогольной продукции, которую она собирала много лет. За содеянное подсудимый получил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»