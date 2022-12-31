ТОП влиятельных людей Орловской области –  Леонид Музалевский (2)

Музалевский Леонид Семенович – председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель заксобрания V, VI, VII cозывов. С 2011 года — секретарь Орловского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

С марта по декабрь 2011 года — председатель Орловского городского Совета народных депутатов. Во II, III созыве — заместитель председателя Орловского городского Совета.

С 2011 по 1991 год — генеральный директор ОАО «Автокомплекс», АООТ «Автокомплекс», ТКП «Автокомплекс».

С 1991 по 1986 год — начальник базы механизации ОТО «Орёлавтотранс», ТПО «Орёлавтотранс».

С 1984 — старший инженер базы механизации Орловского территориального объединения «Орёлавтотранс», с 1981 занимал разные должности от шофёра до механика Орловского ДСУ № 1.

В 1982 году окончил Орловский строительный техникум, в 1990 году — Всесоюзный заочный финансово — экономический институт, в 1998 – Орловский филиал РАНГХиГС. Леонид Музалевский – экономист, менеджер-финансист.

Родился в Орле.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.