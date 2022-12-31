В Ливнах дополнительные доходы пустят на погашение долга

Власти города определились с основными направлениями долговой политики.

Администрация города Ливны утвердила основные направления долговой политики на 2023-2025 годы. Поясним, что подобный документ принимается ежегодно. Основными целями новой долговой политики города Ливны заявлены: поддержание объема долговых обязательств на экономически безопасном уровне; обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств в полном объеме; обеспечение минимально возможной стоимости обслуживания долга. Основными задачами долговой политики стали: снижение уровня муниципального долга и поддержание его параметров в рамках, установленных бюджетным законодательством РФ; оптимизация структуры муниципального долга; минимизация расходов на его обслуживание; повышение эффективности муниципальных заимствований города Ливны.

Кстати, по состоянию на 1 января 2022 года объем муниципального долга оценивался в 49 миллионов рублей. Делая прогноз на будущую трехлетку, ливенские власти постарались учесть возможные риски, которые могут отразиться на долговой политике. Например, влияние рисков ухудшения внешней экономической ситуации может привести к ухудшению динамики макроэкономических показателей в самом городе. Это может выразиться, в том числе, в повышении уровня инфляции и снижении темпов экономического роста, доходов населения. Как следствие, все это вкупе может негативно отразиться на «возможности осуществления муниципальных заимствований в необходимых объемах и на приемлемых условиях».

В документе отмечено и то, что увеличение Банком России размера ключевой ставки приведет к росту дополнительных расходов на обслуживание муниципального долга. Кстати, в постановлении говорится и о том, что банковские кредиты «сохранятся для города Ливны в качестве одного из источников погашения долговых обязательств». При этом в новой долговой политики власти предусмотрели направление дополнительно полученных доходов бюджета на погашение долговых обязательств города. Попутно говорится о недопущении принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов бюджета.

ИА «Орелград»