В Мценском районе на борьбу с экстремизмом выделили почти миллион

В районе принята новая муниципальная целевая программа.

Администрация Мценского района Орловской области утвердила целевую программу профилактики терроризма и экстремизма. Ее действие рассчитано на период с 2023 по 2025 годы. Общий объем финансирования составит 890 тысяч рублей. Большая часть средств поступит из муниципальной казны.

Кроме того, предполагается, что 30 тысяч рублей поступит из внебюджетных источников. Основная задача – увеличение доли учащихся, охваченных профилактическими мероприятиями, с текущих 40 процентов до 65 процентов. Не секрет, что в Сети экстремистски настроенные элементы делают ставку на психологическую обработку молодежи.

Как следует из паспорта программы, в Мценском районе накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению риска проявления экстремизма уже на начальных стадиях. Также проводится работа по «повышению толерантности населения и преодоления этносоциальных и религиозных противоречий». Авторы программы подчеркивают. Что в сложившихся условиях особого внимания требует профилактика идей экстремизма и терроризма именно в молодежной среде.

Что касается финансирования, то деньги планируется направить по трем основным направлением. Так, в рамках программы местные власти предполагают приобрести плакаты по соответствующей тематике. Часть средств будет пущена на установку тревожных кнопок в учреждениях образования Мценского района. Кроме того, предусмотрено финансирование проведения мероприятий районного масштаба, посвященных знаковым датам, в том числе празднованию Дня Победы, Дня России, Дня народного единства, а также проведению Дня памяти и скорби.

ИА «Орелград»