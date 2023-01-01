Орловцы построили на 16 процентов жилья больше, чем годом ранее

1.1.2023 | 14:39 Важное, Новости, Строительство

Свою деятельность по сравнению с прошлым годом активизировали крупные застройщики.

Орелстат представил оперативные данные о работе строительной отрасли. Из отчета следует, что за январь-ноябрь 2022 года в Орловской области в целом было введено в эксплуатацию 344,4 тысячи квадратных метров жилья. Это уже больше годового плана, доведенного до региона целевыми индикаторами из федерального центра. Показатели ввода жилья в строй по сравнению с предыдущим годом превышены на 16,4 процента. Стоит сказать, что из общего количества жилья на индивидуальное жилищное строительства приходится 187,3 тысячи квадратных метров.

Данный показатель оказался хуже прошлогоднего на 15,1 процента. Таким образом, рост объемов жилищного строительства произошел за счет того, что свою деятельность активизировали организации-застройщики. По оценкам Орелстата, всего в этом году в Орловской области простыми гражданами было построено и введено в эксплуатацию 1202 дома общим строительным объемом 704,3 тысячи кубометров. Юридическими лицами было построено 34 жилых здания общим строительным объемом 829,9 тысячи кубометров.

Таким образом, всего в регионе в текущем году было введено в строй 1236 жилых зданий, включая многоквартирные дома и индивидуальную частную застройку. Кроме того, орловские строители сдали в эксплуатацию 319 нежилых зданий. Наибольшая их часть – 272 здания – были построены для различных сельскохозяйственных нужд. Также в регионе было сдано в строй восемь промышленных зданий, десять – коммерческих, пять – административных и одно учебное. Оставшиеся 23 сооружения статистиками были отнесены к категории иных нежилых зданий.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования