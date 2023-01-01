Орловцы построили на 16 процентов жилья больше, чем годом ранее

Свою деятельность по сравнению с прошлым годом активизировали крупные застройщики.

Орелстат представил оперативные данные о работе строительной отрасли. Из отчета следует, что за январь-ноябрь 2022 года в Орловской области в целом было введено в эксплуатацию 344,4 тысячи квадратных метров жилья. Это уже больше годового плана, доведенного до региона целевыми индикаторами из федерального центра. Показатели ввода жилья в строй по сравнению с предыдущим годом превышены на 16,4 процента. Стоит сказать, что из общего количества жилья на индивидуальное жилищное строительства приходится 187,3 тысячи квадратных метров.

Данный показатель оказался хуже прошлогоднего на 15,1 процента. Таким образом, рост объемов жилищного строительства произошел за счет того, что свою деятельность активизировали организации-застройщики. По оценкам Орелстата, всего в этом году в Орловской области простыми гражданами было построено и введено в эксплуатацию 1202 дома общим строительным объемом 704,3 тысячи кубометров. Юридическими лицами было построено 34 жилых здания общим строительным объемом 829,9 тысячи кубометров.

Таким образом, всего в регионе в текущем году было введено в строй 1236 жилых зданий, включая многоквартирные дома и индивидуальную частную застройку. Кроме того, орловские строители сдали в эксплуатацию 319 нежилых зданий. Наибольшая их часть – 272 здания – были построены для различных сельскохозяйственных нужд. Также в регионе было сдано в строй восемь промышленных зданий, десять – коммерческих, пять – административных и одно учебное. Оставшиеся 23 сооружения статистиками были отнесены к категории иных нежилых зданий.

ИА «Орелград»