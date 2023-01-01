Орловцы потратили 4,5 миллиона на онлайн-кинотеатры

Интернет-услуги занимают все более заметное место в структуре рынка услуг населению.

Специалисты Орелстата дали аналитическую оценку состоянию рынка платных услуг населению Орловской области. Из отчета ведомства следует, что в январе-ноябре 2022 года, по оперативным данным, населению региона в целом было оказано платных услуг на 38,4 миллиарда рублей. Данный показатель в сопоставимых ценах оказался на 2,3 процента больше, чем годом ранее. Также аналитики подсчитали, что в структуре платных услуг населению Орловской области 64,1 процента составляют жилищно-коммунальные, телекоммуникационные и бытовые услуги.

Иными словами, лидеры рейтинга рынка услуг остались прежними. Однако обращает на себя внимание появление в структуре относительного новых видов услуг. Правда, по сравнению с другими тратами расходы на них пока можно назвать незначительными. Например, аналитики включили в рейтинг электронные услуги и сервисы в области информационно-коммуникационных технологий. В Орелстате пояснили, что в данный раздел включены платные подписки на онлайн-кинотеатры и игровые сервисы, а также пользование услугами облачных хранилищ данных.

Подсчитано, что в январе-ноябре 2022 года жители Орловской области потратили на указанные услуги 4,5 миллиона рублей. Отметим, что сравнивать данный показатель пока не с чем. Дело в том, что статистическое наблюдение на рынке интернет-услуг было начато только в январе 2022 года. Что касается других услуг, то на почтовую связь и курьерские услуги, к примеру, орловцы потратили 165,3 миллиона рублей, причем непосредственно на курьерскую доставку – 7,5 миллиона рублей. В 66 миллионов орловцам обошлось посещение спортивных залов и фитнес-центров.

ИА «Орелград»