Плохому здоровью орловцев найдено несколько объяснений

Представлен анализ демографической ситуации в Орловской области.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области утвердило региональную программу «Обеспечение расширенного неонатального скрининга», рассчитанную на 2023-2025 годы. Она является документом стратегического планирования, определяющим цели, задачи, направления, приоритеты комплексных решений по улучшению здоровья детского населения Орловской области. В документе в качестве обоснования необходимости принятия такой программы приведены данные анализа демографической ситуации, проведенного экспертами в этой сфере.

Из него следует, что Орловская область относится к территориям с очень низким уровнем здоровья всего населения. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автомобильный транспорт. Так, за последние годы доля автотранспорта в структуре общего загрязнения находилась в интервале от 80,4 до 90 процентов. Спектр выбросов от стационарных источников представлен окислами азота, окисью углерода, сернистым газом и углеводородами. По данным мониторинга за факторами окружающей среды Управления Росприроднадзора по Орловской области, в структуре вредных и канцерогенных веществ доля указанных загрязнений составляет более 80 процентов. В зависимости от вида экономической деятельности 67,5 процента выбросов от стационарных источников приходится на транспорт, 16,3 процента – на обрабатывающие производства.

Кроме того, Орловская область относится к регионам, где радиационно-гигиеническая ситуация является тормозом социально-экономического развития. Подсчитано, что 34 процента ее территории было опасно радиоактивно загрязнено в результате Чернобыльской катастрофы в 1986 году. На этих землях в то время проживало 346,7 тысячи человек – почти половина населения Орловщины. В настоящее время радиационный фон обусловлен, в основном, долгоживущим цезием-137 (период полного распада которого составляет около 300 лет), который сосредоточен в верхних слоях почв.

Ежегодно уровень радиоактивного загрязнения снижается, отмечают специалисты. Однако вплоть до 2056 года многие территории Орловской области будут оставаться опасно загрязненными. По числу неблагоприятных показателей здоровья населения Орловщина относится к числу наиболее неблагополучных субъектов Российской Федерации. Несмотря на тенденцию к снижению, уровень смертности в области остается заметно выше среднего по стране.

ИА «Орелград»