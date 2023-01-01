В ремонт орловских плотин вложат почти 140 миллионов рублей

Власти выделили финансирование на приведение в порядок ГТС.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство региона утвердило межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области». Ее действие рассчитано на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Общий объем финансирования превышает 10 миллиардов рублей. Деньги будут выделены по широкому спектру направлений на проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Например, свыше 138 миллионов рублей предполагается выделить на реализацию подпрограммы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Орловской области». Она является частью государственной программы «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность». Выделенных денег должно хватить на капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений: плотины пруда «Красноивановский» на реке Большая Рыбница в населенном пункте Красная Ивановка Глазуновского района; плотины пруда «Мировское» на реке Кунач в одноименном населенном пункте все того же Глазуновского района.

Как следует из актуального доклада об экологической ситуации, гидротехнические сооружения, подведомственные Росводресурсам, на территории Орловской области отсутствуют. Основная часть ГТС ранее находилась на балансе сельскохозяйственных предприятий, сооружения использовались для гидромелиорации. Значительная их часть длительное время эксплуатировалась без проведения необходимых ремонтных работ и при отсутствии квалифицированного персонала. Поэтому в настоящее время многие сооружения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

«Эксплуатация плотин с нарушением установленных требований на малых реках приводит к уменьшению степени промывки русел водотоков, их заиливанию и зарастанию, что снижает самоочищающую способность рек, — говорится в докладе. — Вместе с тем, ГТС крупных водохранилищ, повреждение которых, может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, находятся в удовлетворительном состоянии. Обеспечение безопасного функционирования ГТС, снижение риска возникновения связанных с ними техногенных катастроф, а также приведение сооружений в надлежащее техническое состояние, решение вопросов законности их использования и надлежащей эксплуатации требуют применения программного подхода».

Добавим, что мероприятия по проверке готовности ГТС к пропуску весеннего половодья ежегодно проводятся комиссией по КЧС и ОБП правительства Орловской области, Ростехнадзором и отделом водных ресурсов по Орловской области Московско-Окского бассейнового водного управления. Внимание уделяется потенциально опасным сооружениям с объемом водохранилища более 2 миллионов кубометров, при разрушении которых населению и хозяйственным объектам может быть нанесен значительный ущерб. Речь, в частности, идет о ГТС Неручанского, Шаховского, Лыковского, Орловского и Недненского водохранилищ.

ИА «Орелград»