Ливенские власти попросят об отсрочке погашения долга

Обращение районных властей к администрации области уже готовится.

Администрация Ливенского района в 2023 году планирует подготовить обращение в департамент финансов Орловской области об отсрочке гашения бюджетного кредита в сумме 6 миллионов рублей на 2024 год. Об этом говорится в постановлении об утверждении долговой политики на ближайшие три года. Напомним, механизм реструктуризации бюджетных кредитов ранее был утвержден губернатором Андреем Клычковым. Если муниципалитет попросит об отсрочке или рассрочке, департамент финансов может ответить согласием. Но при условии, что будут соблюдены обязательные требования.

Что касается реализация долговой политики Ливенского района в целом, то она в 2023-2025 годах будет направлена на сокращение муниципального долга в соответствии с графиками погашения задолженности по бюджетным кредитам. При этом основными инструментами ее реализации по-прежнему остаются бюджетные кредиты и, в исключительных случаях, рыночные заимствования. Согласно бюджетному законодательству РФ, объем муниципального долга не должен превышать общий объем доходов местного бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).

По статистике, по состоянию на 1 января 2022 года муниципальный долг Ливенского района составлял 10 миллионов рублей, что не превышало вышеуказанный показатель. В 2022 году районом был получен бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 4 миллиона рублей и погашен ранее взятый кредит в аналогичной сумме — 4 миллиона. За обслуживание муниципального долга уплачиваются проценты за пользование бюджетным кредитом в размере 0,1 процента годовых. Так, в 2020 году было уплачено 17,8 тысячи рублей, 2021 году – 9 тысяч рублей.

«Объемы муниципального долга и расходов на его обслуживание в настоящее время не достигли критического уровня, но, учитывая существующее состояние экономики, остановить рост объема муниципального долга и расходов на его обслуживание в ближайшей перспективе не представляется возможным», — говорится в документе.

ИА «Орелград»