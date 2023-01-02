Под Орлом на нерадивых родителей завели 50 дел

Статистику административных правонарушений обнародовала Новосильская полиция.

В Орловской области отделения МВД муниципальных районов, округов и городов начали публиковать отчетные доклады о своей деятельности по итогам 2022 года. Одним из первых информационно-аналитическую записку «Об основных итогах оперативно-служебной деятельности» представило МО МВД России «Новосильское». Из нее следует, например, что в 2022 году местными сотрудниками полиции было выявлено и пресечено 245 административных правонарушений, ответственность за которые, предусмотрена КоАП РФ.

Примечательно, что большая часть административных протоколов была составлена по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Всего за год на территории Новосильского района было составлено 50 протоколов на нерадивых родителей. На втором месте, как это ни удивительно, идет статья 19.16 КоАП РФ (умышленная порча документа, удостоверяющего личность либо утрата документа), по которой было составлено 44 протокола.

В 38 случаях административные дела заводились по статье 20.6.1 ч.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Поясним, что здесь речь идет о нарушениях, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции. По статье 19.15 КоАП РФ (проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства без регистрации) было составлено 20 протоколов, по статье 20.21 КоАП РФ (появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортных средствах общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения) – 16.

«Активная предупредительно-профилактическая работа проводилась среди несовершеннолетних, — отмечено также в докладе. — В МО на профилактическом учете состоит двое несовершеннолетних и пять родителей, недобросовестно исполняющих свои обязанности по содержанию и воспитанию детей. В текущем году зарегистрировано одно преступление, совершенное несовершеннолетним».

По мнению авторов доклада, одной из основных причин криминализации подростковой среды является ослабление контроля за ними со стороны родителей, которые сами зачастую являются негативным примером равнодушного антиобщественного поведения и не принимают должностных мер к воспитанию и содержанию детей.

«Приведенная статистика свидетельствует о необходимости продолжения целенаправленного активного воздействия со стороны всех субъектов профилактики, в том числе общественности на вопросы досуговой занятости подростков, обеспечения надлежащего контроля за неблагополучными семьями в целях защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, недопущения их вовлечения в совершение противоправных действий», — такой итог подводят авторы отчета.

ИА «Орелград»