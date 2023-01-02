Срок действия квалифицированных сертификатов продлен

Орловцы смогут пользоваться сертификатами до 31 августа 2023 года.



Использование квалифицированных сертификатов представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей продлевается до 31 августа 2023 года. Об этом говорится в сообщении ФНС России. Речь идет о сертификатах, выдаваемых коммерческими аккредитованными удостоверяющими центрами представителям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующих на основании письменной доверенности. Ранее с предложением о продлении их действия выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Оно призвало продлить переходный период, а правительство страны эту инициативу поддержало. Считается, что это даст больше времени всем участникам электронного документооборота для подготовки своих информационных систем к работе с использованием квалифицированных сертификатов физических лиц своих представителей. Кстати, представители юрлиц и ИП уже могут обмениваться электронными документами со своим квалифицированным сертификатом физического лица на основании выданной в порядке передоверия машиночитаемой доверенности (МЧД).

«Это обеспечивается единой технологией распределенного реестра ФНС России, которая помогает оперативно уведомлять всех участников документооборота об изменении статуса электронной доверенности и не прикладывать ее к каждому документу», — объяснили в налоговой службе.

Добавим, что в 2022 году ФНС России выпустила свыше 4 миллионов электронных подписей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Все они получили подписи в Удостоверяющих центрах налоговой службы. В среднем по стране ежедневно выпускается более 30 тысяч электронных подписей.

Непосредственно в Орловской области, по данным регионального Управления ФНС, к концу ноября налоговыми органами было выдано почти 13 тысяч электронных подписей. Уже на тот момент новые КЭП получили свыше 90 процентов от общего количества плательщиков, обязанных в своей деятельности применять электронные подписи для взаимодействия с налоговыми органами в электронном виде. В Орловской области было открыто три пункта выдачи КЭП – в Орле, Ливнах и Мценске. Отметим, что услуга по выпуску КЭП предоставляется экстерриториально.

В случае необходимости, получить ее можно в любом пункте выдачи, независимо от места постановки на налоговый учет. Как ранее сообщало УФНС России по Орловской области, для получения подписи заявителю необходимо предоставить паспорт, номер СНИЛС, ИНН и носитель ключевой информации (токен), который можно приобрести в вендинговых аппаратах, расположенных в операционных залах налоговых органов региона.

ИА «Орелград»