Интернет-торговлю фальшивыми деньгами прикрыли в Орле

Суд посчитал существование таких ресурсов незаконным по своей сути.

Сразу два сомнительных сайта заблокированы по решению Верховского районного суда Орловской области после рассмотрения в порядке упрощенного производства административные дела по исковому заявлению прокурора. Последний выступил в интересах неопределенного круга лиц и просил суд о признании информации, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению в Российской Федерации.

В обоснование иска прокурор указал, что ранее была проведена проверка в Сети с целью выявления распространения запрещенной или ограниченной к распространению информации. В ходе проведенного мониторинга было установлено, что на двух выявленных сайтах в открытом доступе размещены некие предложения о возможности приобретения поддельных денежных средств. Более того, они были снабжены своего рода форумом, где покупатели оставляли свои отзывы о «продукции».

Из иска следует, что распространение указанной информации противоречит целям и задачам действующего законодательства в банковской сфере, а также побуждает неопределенный круг лиц к совершению противоправных деяний, за которые предусмотрена уголовная ответственность. В частности, санкции статьи 186 УК РФ предусматривают наказание за изготовление и сбыт фальшивых денег, в том числе поддельных купюр, металлической монеты, государственных и других ценных бумаг.

Установить владельцев сомнительных ресурсов не удалось, так как доменные имена оказались зарегистрированы регистратором, находящимся за пределами юрисдикции Российской Федерации.

«Сведения, размещенные на вышеуказанном сайте, вводят в заблуждение неопределенный круг лиц относительно возможности и допустимости приобретения поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, побуждает неопределенный круг лиц к совершению преступлений и способствует их совершению», — отметил в иске прокурор.

Его требования были удовлетворены в полном объеме.

ИА «Орелград»