Оборот орловских оптовиков сократился на четверть

Аналитики оценили объемы торговли в Орловской области.

В Орловской области в январе-ноябре 2022 года оборот розничной торговли сложился в сумме 160,8 миллиарда рублей, или 95,5 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Сотрудники ведомства подсчитали, что за указанный период времени в регионе пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий было реализовано на общую сумму 76,8 миллиарда рублей. Кстати, на эти товары пришлось 47,8 процента от общего объема оборота розничной торговли.

Непродовольственных товаров за тот же период времени в Орловской области было продано на 84 миллиарда рублей. Соответственно, доля товаров этой группы в общем розничном торговом обороте составила 52,2 процента). Статистики также подсчитали, что по сравнению с январем-ноябрем 2021 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 1,8 процента, а вот второй, напротив, уменьшилась на 9,8 процента. Но еще хуже обстоят дела у орловских оптовиков.

Так, по данным Орелстата, оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности в Орловской области за январь-ноябрь 2022 года составил 216,9 миллиарда рублей, или 74,4 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. На долю представителей малого предпринимательства при этом приходилось 36,3 процента оборота оптовой торговли. Что касается работы предприятий общественного питания, то их оборот, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил за отчетный период времени 4,3 миллиарда рублей, или 89,8 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2021 года.

ИА «Орелград»