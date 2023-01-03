Правительство области определилось с планами на 2023 год

Чиновники сверстали график и темы своих заседаний на полгода вперед.

Правительство Орловской области утвердило график собственных заседаний на первое полугодие 2023 года. Документ проработан детально, определены не только темы для обсуждения, но и докладчики. Так, свое первое заседание, намеченное на 16 января, правительство посвятит обсуждению итогов реализации национальных проектов в Орловской области в 2022 году. Основным докладчиком станет Сергей Антонцев, руководитель регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности.

Напомним, что подобный доклад на днях он представил в Орловском областном Совете народных депутатов, причем парламентарии буквально засыпали его вопросами. Например, председатель парламентского комитета по экономике Юрий Ревин попросил спикера озвучить наиболее проблемные точки, с которыми приходится сталкиваться в ходе реализации национальных проектов на территории Орловской области.

«Сергей Антонцев ответил, что на сегодняшний день возникают проблемы с подрядными организациями, которые зачастую не выполняют свои обязательства, а также существует ряд вопросов, касающихся закупки товарно-материальных средств, особенно в части приобретения дорогостоящего оборудования, — сообщила по этому поводу пресс-служба Орловского облсовета. — Депутат Виталий Рыбаков задал вопрос о том, контролирует ли профильный департамент, на какие цели расходуются денежные средства, выделяемые субъектам предпринимательства в рамках льготного кредитования? Руководитель департамента ответил, что ввиду того, что деньги выделяются за счет средств бюджета под льготную процентную ставку, расходование средств контролируется по каждому займу. Также, департаментом выстроена система гарантий и четко отслеживается поставка того или иного оборудования».

Также одним из первых в будущем году правительство региона обсудит особенности тарифной кампании в 2023 году на территории Орловской области. Доклад по данному вопросу представит Елена Жукова, начальник областного управления по тарифам и ценовой политике. Напомним, что многие тарифы с 1 января 2023 года возрасту, например, на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом.

В феврале правительство оценит итоги деятельности промышленного комплекса Орловской области в 2022 году и обсудит планы на 2023 год. В данном случае докладчиком станет Анатолий Новиков, исполняющий обязанности руководителя департамента промышленности и торговли. Согласно оперативным данным Орелстата, промышленное производство в октябре 2022 года в регионе снизилось на 11,3 процентных пункта по отношению к октябрю 2021 года. При этом по сравнению с предыдущим сентябрем 2022 года рост составил 9 процентов. Значительное снижение объемов показали следующие производства (по сравнению с октябрем 2021 года): машин и оборудования, не включенных в другие группировки – минус 52,6 процента; лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – минус 35,2 процента; прочей неметаллической минеральной продукции – минус 18,5 процента.

ИА «Орелград»