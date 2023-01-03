В Кромах на сирот выделят 46,5 миллиона рублей

Власти Кромского района утвердили новую муниципальную программу.

Программа «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» принята в Кромском районе Орловской области. Напомним, главой этого района является Андрей Усиков, который еще несколько лет назад был сити-менеджером города Орла. Новая муниципальная программа предусматривает ряд направлений: оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, опекунам, попечителям и приемным родителям; обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем.

Словом, в районе вовсю готовятся к реализации переданных на места государственных полномочий по обеспечению социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На местные власти теперь возложены, в том числе, выплата ежемесячного пособия на содержание в опекунских и приемных семьях и вознаграждения приемным родителям за каждого взятого на воспитание в семью ребенка. Программа рассчитана на 2023-2025 годы.

Общий объем средств, предусмотренных на ее реализацию, составляет 46,599 миллиона рублей. Район при этом не вложит ни копейки, все запланированные средства поступят из казны региона. Как следует из преамбулы программы, в последние годы государственная политика в России направлена на обеспечение более эффективной политики по укреплению института семьи и поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

«Несмотря на принимаемые меры, проблемы в области детства будут всегда, — считают в Кромском районе. — В первую очередь, это касается подбора семей для усыновления, психологии детей-сирот, общественной реакции на семьи, берущие детей под опеку, и других социальных вопросов. Но необходимо менять ментальность общества, более задействовать средства массовой информации, общественные институты, представителей духовенства для распространения достоверной информации о возможностях усыновления, для определения потенциальных усыновителей».

Согласно приведенной статистике, в Кромском районе по состоянию на 1 декабря 2022 года на учете в органе опеки и попечительства состоят 35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых выплачиваются денежные средства: 29 детей находятся под опекой (попечительством), шесть детей воспитываются в приемных семьях (пять приемных, полные семьи). Также отмечается, что 32 человека из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждаются в обеспечении жильем по договорам найма.

ИА «Орелград»