В Орле замерили пенсии и стипендии

Пенсионеров оказалось в 20 раз больше, чем стипендиатов.

По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области, по состоянию на 1 октября 2022 года на учете состояло 255,9 тысячи пенсионеров. Из них 167 тысяч человек получали страховые пенсии по старости, 70,9 тысячи орловцев получали на тот момент пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Средний размер назначенных месячных пенсий на указанную дату сложился в сумме 17 980 рублей. Для сравнения, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по Орловской области на тот момент составляла 39 768 рублей.

Тем временем, Орелстат обнародовал данные Всероссийской переписи населения, сделав акцент на таком разделе, как «Источники средств к существованию». Из его отчета следует, что более 700 человек в возрасте старше 60 лет жили на иждивении, то есть получали помощь от других лиц. Для 75 процентов орловцев старше трудоспособного возраста пенсия (кроме пенсии по инвалидности) являлась основным доходом. Различные виды пенсий (по старости, социальная пенсия, пенсия по случаю потери кормильца или за выслугу лет и др.) на момент проведения переписи получали 202,8 тысячи человек, или 31,1 процента (в 2010 году – 220,3 тысячи человек, или 28,4 процента).

«Почти 16 тысяч человек получали пенсию по инвалидности, в том числе для 9,4 тысячи человек этот источник был основным, — говорится в информации Орелстата. — Численность лиц, получающих социальные пособия (кроме пособия по безработице), уменьшилась со 136,1 тысячи человек при ВПН-2010 до 59,1 тысячи человек при ВПН-2020. Численность лиц, получавших стипендию, составила 13,8 тысячи человек и уменьшилась по сравнению с 2010 годом на 35,3 процента».

По мнению аналитиков, это связано, прежде всего, с увеличением числа обучающихся на договорной основе. Подавляющее большинство стипендиатов региона – молодые люди в возрасте 15-19 лет. Можно добавить, что по данным переписи 2422 орловца (0,4 процента населения) получали доходы от сбережений, дивидендов и процентов и лишь 655 человек (0,1 процента) имели доход от сдачи внаем или в аренду имущества, от патентов и авторских прав.

ИА «Орелград»