В Орле желающим дадут шанс стать гидом

Определены даты проведения квалификационных экзаменов.

Аттестационная комиссия, действующая при областном управлении культуры и архивного дела, утвердили график своих заседаний на 2023 год. Собраться она должна 31 января, так как на эту дату назначено проведение квалификационного экзамена для экскурсоводов и гидов-переводчиков. Резервной датой станет 15 февраля 2023 года. Отметим, что в 2022 году в графике было назначено две даты проведения квалификационного экзамена – в октябре и декабре. Подобные испытания – это определенная новинка для Орловской области.

В 2022 году был принят соответствующий областной закон. Связано это было с изменениями федерального законодательства. Так, новый ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» вступил в силу 1 июля 2022 года. Он и утвердил новые правила аттестации экскурсоводов. Период, в который экскурсоводы и гиды-переводчики вправе продолжать осуществление своей деятельности в соответствии, с ранее действующим порядком составляет 1 год, то есть до 1 июля 2023 года. После этой даты для осуществления деятельности, связанной с оказанием экскурсионных услуг, необходимо прохождение аттестации.

В Орловской области положение об аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков было утверждено в конце июля 2022 года приказом управления культуры и архивного дела. Кстати, за выдачу аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика предусмотрена уплата государственной пошлины в размере 1300 рублей. Кроме того, надо отвечать целому ряду критериев, включая наличие стажа, и сдать экзамен. Скажем, что испытание это непростое.

В конце августа все тем же управлением был утвержден перечень вопросов тестирования для проведения квалификационного экзамена аттестационной комиссией. Так вот он включает в себя ровно 90 вопросов. Среди них есть такие: «Во владении какого помещика в 1896 году в селе современного Новодеревеньковского района Орловской области была образована опытная станция, где применялись и разрабатывались передовые приёмы земледелия, зародилось почвозащитное лесоразведение?»; «Какой музей-заповедник Орловского края, бывшее владение русского писателя, отметил 100-летний юбилей летом 2022 года?»; «В какой церкви Орла, освященной в 1801 году, крестили писателя Леонида Андреева?»; «Памятник какому орловскому писателю открыли 11 июня 1981 года?»; «Назовите дату, когда город Орел получил звание города Воинской славы»; « Как теперь называется Левашова гора?», «Какого деятеля русской истории называли «орловский царик»?» и др.

Квалификационный экзамен проводится в форме тестирования и практического задания. Тестирование содержит 30 вопросов о законодательстве, регулирующем сферу туризма, туристических и исторических особенностях Орла, культуре речи. Время для прохождения тестирования – 2 часа. Результат тестирования будет признан удовлетворительным, если соискатель ответит верно на 23 из 30 тестовых вопросов. Удовлетворительный результат считается действительным в течение двух месяцев со дня проведения тестирования. Соискатель допускается к выполнению практического задания только при удовлетворительном результате тестирования.

ИА «Орелград»